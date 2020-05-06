Компания, которая заботится. Тим Кук лично ответил пользователю iPhone

И выразил свои соболезнования.

Apple в очередной раз доказала свой статус компании, которая по-особому относится к клиентам. На этот раз отличился глава Apple Тим Кук. Как рассказал один из пользователей, он обратился к Куку с пронзительной историей, на что получил от генерального директора Apple личный ответ.

Пользователь поделился с Куком эмоциональной историей. Он рассказал о том, что его мать умерла от рака желудка. Один из друзей их семьи прислал ему последнее совместное фото матери с отцом. Присланное через iMessage фото оказалось необычным. Это был снимок, сделанный в режиме Live Photo.

«Живой» снимок позволил скорбящему мужчине увидеть трогательные приготовления его родителей к последнему совместному снимку перед кончиной матери. По его словам, это лучшая их фотография. Он поблагодарил всю команду разработчиков Apple и лично Тима Кука за создание этой функции на iPhone.

Глава Apple не оставил пронзительное письмо без внимания. Он лично ответил на письмо, выразив соболезнования утрате написавшему пользователю. Как отметил получивший ответ Кука пользователь, это действительно много значило для него.

Источник: Reddit.

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