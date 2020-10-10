Компания Samsung представила новый процессор, который круче Snapdragon 865+

Он называется Exynos 1080.

Компания Samsung официально анонсировала свой новый флагманский процессор Exynos 1080. Он производится с использованием 5-нм техпроцесса и в обладает процессорными ядрами Cortex-A78, а также графическим процессором Mali-G78.

По словам разработчиков, новый процессор значительно превосходит Snapdragon 865+ по некоторым параметрам. Текущий результат Exynos 1080 SoC в популярном тестовом приложении AnTuTu уже превышает 650 000 баллов. Ожидается, что после оптимизации новинка покажет еще более лучший результат. Но если посмотреть на средние результаты тестирования смартфонов на базе Snapdragon 865 и Snapdragon 865+ в августе, Exynos 1080 уже возглавляет рейтинг AnTuTu.

Первым смартфоном, работающим под управлением Exynos 1080 SoC, должен стать Vivo X60. Многие считают, что девайс будет обладать отличной камерой, так как разработчики утверждают, что гаджет способен профессионально обрабатывать изображения. Другой информации о новинке пока нет.

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