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Комплект поставки iPhone SE 2022 — есть какие-то сюрпризы?

9 Мар, 2022

Комплект поставки iPhone SE 2022 — есть какие-то сюрпризы?

Посмотрим.

iPhone SE 2022 был представлен вчера. Но мы уже знаем, как он снимает. Сама Apple показала. Также купертиновцы не стали скрывать, что находится в коробке с устройством.

Так что же там? Неужели вернули блок питания и наушники? Никак нет. Внутри лишь:

  • Сам Айфон SE третьего поколения.
  • Провод  USB Type-C c переходником Lightning.
  • Инструкция.

Да, всё, как и у других айфонов. Проводных наушников нет, переходника на 3,5-миллиметровый джек тоже нет. Блок питания, увы, тоже отсутствует. Кстати, поддерживает ли девайс быструю зарядку? Да, 18-ваттная.

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