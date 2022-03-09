Комплект поставки iPhone SE 2022 — есть какие-то сюрпризы?

Посмотрим.

iPhone SE 2022 был представлен вчера. Но мы уже знаем, как он снимает. Сама Apple показала. Также купертиновцы не стали скрывать, что находится в коробке с устройством.

Так что же там? Неужели вернули блок питания и наушники? Никак нет. Внутри лишь:

Сам Айфон SE третьего поколения.

Провод USB Type-C c переходником Lightning.

Инструкция.

Да, всё, как и у других айфонов. Проводных наушников нет, переходника на 3,5-миллиметровый джек тоже нет. Блок питания, увы, тоже отсутствует. Кстати, поддерживает ли девайс быструю зарядку? Да, 18-ваттная.

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