Комплектная зарядка iPhone 12 станет еще мощнее

Отличная новость.

Apple укомплектует некоторые смартфоны из линейки iPhone 12 зарядными адаптерами с мощностью 20 Вт. Об этом сообщил инсайдер @laobaiTD, который опубликовал снимки нового зарядного устройства для iPhone 12.

Инсайдер не уточнил, какие модели iPhone 12 получат более мощный зарядный адаптер в комплекте. Напомним, что iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max стали первыми смартфонами Apple, получившими комплектный адаптер с мощностью 18 Вт. До этого Apple выпускала iPhone с зарядным адаптером с мощностью 5 Вт. В том числе для моделей iPhone с поддержкой быстрой зарядки (от iPhone 8 и новее).

При этом, iPhone 11, вышедший одновременно с iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, поставляется с 5-ваттным зарядным адаптером. В связи с этим не исключено, что новое 20-ваттное зарядное устройство будет в комплекте только у более дорогих iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Известно, что Apple готовит к выпуску четыре модели iPhone: 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Max, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max. Цена входной модели, компактного 5,4-дюймового iPhone 12, будет уменьшена по сравнению с iPhone 11 на $50.

Источник: Twitter.

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