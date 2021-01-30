Компьютер Apple 1, созданный Джобсом и Возняком, продается на eBay

Цена – 1,5 миллиона долларов.

Любите классику Apple? Тогда обратите внимание на аукцион eBay. На популярной площадке появился настоящий раритет. Речь о компьютере Apple 1, который дебютировал в 1976 году.

Apple 1 – первый продукт Apple. На eBay выставлен образец, собственноручно собранный Стивом Джобсом и Стивом Возняком.

Этот Apple 1 прекрасно работает. Таких очень мало. Более того – машина имеет немодифицированную материнскую плату NTI и деревянный корпус Byte Shop KOA. Подобных в мире всего 6 штук.

Добавьте сюда оригинальный блок питания, клавиатуру Datanetics Version D и монитор Sony TV-115 с видеомодулятором. Все включается и функционирует исправно.

Неудивительно, что владелец просит за устройство 1,5 миллиона долларов. Вещь невероятно редкая. Интересно, кто купит? Прежде за Apple 1 на аукционах получали максимум $905 000.

Источник: appleinsider.com

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