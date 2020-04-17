Давайте определяться.

Ожидаемый всеми целых три года (тогда появились первые утечки) iPhone SE 2-го поколения, наконец, вышел. Смартфон оказался точно таким, каким его прогнозировали авторитетные аналитики и инсайдеры, поэтому своим дизайном или характеристиками новинка не сильно удивила. А вот российской ценой iPhone SE 2-го поколения смог удивить, причем неприятно. Кому покупать новый iPhone SE при условии его цены в рублях? Разобрались.

iPhone SE (2020): кому покупать?

Новый iPhone SE создан для четко определенной компанией Apple аудитории. На это указывает все: дизайн, характеристики, цена и даже период выхода смартфона. Смотрите сами.

iPhone SE 2-го поколения получил традиционный дизайн в стиле iPhone 8 и компактные для современного рынка смартфонов габариты. При этом, модель оказалась очень современной по характеристикам — флагманский чип A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти, 12-мегапиксельная камера, которая даже лучше, чем у iPhone XR.

Смартфон стал самым доступным из актуальной линейки iPhone, причем получившись даже дешевле предшествующего ему iPhone 8. Ну и, конечно, аппарат вышел весной, чтобы не отвлекать потенциальных покупателей от линейки iPhone 12.

Все это четко указывает на то, кому Apple хочет продать iPhone SE 2-го поколения. Компания нацелилась на пользователей iPhone 5s, iPhone 6/6 Plus и iPhone 6s/6s Plus, которых по всему миру насчитываются миллионы. Apple предложила им отличную альтернативу, способную вновь предоставить полноценный опыт использования современного смартфона.

Посоветовать обновляться до iPhone SE 2-го поколения можно и пользователям iPhone 7/7 Plus. Разница в производительности и качестве съемки окажется огромной. Правда, для всего выше сказанного есть оговорка — рублевая цена iPhone SE (2020).

Перед покупкой вы должны определиться — не хотите ли вы доплатить 10 тысяч рублей и купить iPhone XR. Все дело в том, что новый iPhone SE оказался дороже, чем предполагалось. Официальная цена смартфона составляет $399, тогда как в России модель продается за 39 990 рублей.

В нашем подробном сравнении iPhone SE 2-го поколения и iPhone XR мы опытным путем установили плюсы и минусы обоих смартфонов, с которыми перед окончательным выбором рекомендуется ознакомиться.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: