Кому точно стоит обновляться на iOS 13.5

Готовимся к выходу прошивки.

Apple заканчивает разработку iOS 13.5 — пятого по счету крупного обновления для iOS 13. Согласно последним данным, финальная версия iOS 13.5 может выйти уже завтра, 19 мая. Кому совершенно точно следует устанавливать свежее обновление?

В первую очередь, следует отметить, что iOS 13.5 — действительно важное обновление для всех пользователей iPhone. В нем Apple устранит нашумевший баг в приложении «Почта», который ставит под угрозу личные данные пользователей. Уязвимость была обнаружена специалистами компании ZecOps, по словам которых, ей подвержены абсолютно все когда-либо выпущенные iPhone.

iOS 13.5 устраняет эту уязвимость. В Apple ранее заявляли, что признаков использования «дыры» злоумышленниками не обнаружено. Тем не менее, даже власти Германии попросили Apple побыстрее исправить уязвимость, чтобы не подвергать пользователей угрозе.

Однако реально необходимой установка iOS 13.5 будет для тех пользователей, которые заметили ухудшение автономности после установки iOS 13.4 или iOS 13.4.1. Таких пользователей очень мало, при этом в основном пострадали владельцы iPhone 11 и iPhone 11 Pro, что следует из отзывов на форуме Apple.

Но несмотря на то, что баг нельзя назвать массовым, он имеет место быть. Бета-тестеры iOS 13.5 выяснили, что в новой прошивке Apple проблем с автономностью нет. Это же подтвердили и пользователи, тестировавшие бета-версии iOS 13.5, состоящие в нашей группе во «ВКонтакте».

Если информация от издания The Guardian подтвердится, то финальная версия iOS 13.5 выйдет во вторник, 19 мая, около 20:00 по московскому времени.

Источник: Bloha.ru.

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