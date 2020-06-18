Конец «великой блокировки». Роскомнадзор разрешил Telegram

Она длилась больше двух лет.

Роскомнадзор объявил о снятии требований по ограничению доступа к мессенджеру Telegram в России. Согласно официальному заявлению ведомства, в Роскомнадзоре позитивно оценивают высказанную основателем Telegram Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

4 июня Дуров призвал российские власти отказаться от блокировки Telegram в России для того, чтобы 30 миллионов российских пользователей смогли более комфортно использовать сервис. 15 июня в Госдуму был внесен законопроект о снятии ограничений с Telegram. По словам авторов документа, это необходимо в связи с тем, что российские чиновники используют мессенджер в качестве одного из своих основных информационных ресурсов на фоне сложной эпидемиологической обстановки в стране.

Мессенджер Telegram был заблокирован в России 13 апреля 2018 года из-за отказа предоставлять ключи шифрования к переписке пользователей для ФСБ. Для блокировки Telegram производилась массовая блокировка IP-адресов, из-за чего возникали трудности с работой различных веб-сервисов. Telegram регулярно вводил обходные меры, позволяя россиянам свободно использовать мессенджер без применения дополнительных средств по обходу блокировки.

Источник: Роскомнадзор.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)