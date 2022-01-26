Конкурс от Apple на лучшее макрофото — iPhone 13 Pro и 13 Pro Max в деле
Принимайте участие.
Компания Apple сообщает о начале конкурса на лучшую макрофотографию, сделанную на айфон. Принять участие можете здесь.
Какие правила? Снимаем, публикуем в Инсту, Твиттер или Вейбо (для Китая) с хештегами #ShotoniPhone и #iPhonemacrochallenge с указанием, на что сняли.
На что снимать? Только на Айфон 13 Про или 13 Про Макс, так как у этих моделей есть специальный режим макросъемки.
Победители будут названы позднее. Призов не предусмотрено, лишь известность и почет.
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