“Коробка храбрости” от Сбербанка

Сбербанк проводит акцию помощи “маленьким пациентам”

Что может быть хуже, чем болезнь маленького человечка? Этот вопрос не оставляет равнодушными никого. Он затронул сердца сотрудников Сбербанка. Каждый человек может сделать что-то хорошее, подарить улыбку юному пациенту.

Именно поэтому непрерывными темпами идет сбор средств Московского банка Сбербанка. На деньги, полученные от пожертвований купят игрушки для малышей. Весь процесс от сбора средств до покупки игрушек назвали “коробкой храбрости”. Так как для маленького пациента, храбрость – главное оружие в борьбе с болезнью. Каждый “человечек” сможет выбрать понравившуюся ему коробочку с игрушкой, стать немного счастливее, чувствовать заботу и поддержку всего мира.

Как приятно осознавать, что в мире столько хорошего и доброго! Давайте будем помогать друг другу!

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