Король батареи — Oukitel представила смартфон WP10 с «безумным» аккумулятором на 8000 мА*ч

Зарядки хватит на всю жизнь.

Компания Oukitel представила весьма любопытный смартфон. Oukitel WP10 5G способен похвастаться наличием огромной батареи на 8000 мА*ч.

Гаджет уже назвали King Battery («Аккумуляторный король») — и с этим вряд ли кто-то поспорит. Еще бы — производитель заявляет о 2-дневной работе без подзарядки при активном использовании устройства.

Кроме того, новинка может похвастаться большим 6,67-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, защищенным корпусом и великолепной квадрокамерой (с датчиками на 48, 13, 2 и 2 Мп).

Аппаратной основой девайса стал чипсет Dimensity 800 от MediaTek. Объем оперативной памяти равен 8 ГБ, накопителя — 128 ГБ.

Наконец, девайс оснащен модемом 5G. Но нам на это (причины понятны — мобильных сетей пятого поколения в РФ нет) все равно.

С Oukitel WP10 5G вполне можно отправляться в поход. Он защищен от ударов, пыли, влаги, вибраций по всем мыслимым и немыслимым стандартам. Список впечатляет — MIL-STD_810G, IP68 и IP69k. Гаджету не страшны погружения в воду и падения с небольшой высоты.

Стоимость смартфона, к сожалению, пока названа не была.

Источник: Gizmochina

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