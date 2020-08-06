«Король» бюджетных смартфонов Xiaomi Redmi 9A вышел в России по адекватной цене

Наценка минимальная.

Компания Xiaomi запустила российские продажи смартфона Redmi 9A. Бюджетная новинка начала продаваться по цене 7 990 рублей без учета скидок и акций, которые некоторые ритейлеры сделали к запуску устройства в продажу.

Redmi 9A оснащен 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и узкими рамками по периметру. Вверху экрана каплевидный вырез под фронтальную камеру, чье разрешение составляет 5 Мп. Основная камера устройства одинарная с разрешением 13 Мп.

За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Helio G25, который дополняют 2 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 32 ГБ. Имеется отдельный слот для карт памяти microSD максимальным объемом 512 ГБ.

Емкость аккумулятора смартфона — 5000 мАч. Аппарат оснащен поддержкой быстрой зарядки с мощностью 10 Вт. На полную зарядку устройства уходит около полутора часа.

Redmi 9A поступил в продажу с сегодняшнего дня по цене 7 990 рублей.

Напомним, что ранее компания Samsung запустила продажи своего самого бюджетного смартфона в России.

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