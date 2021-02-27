Коронавируса мало? В китайском Ухане взорвались наушники Sony
Виновата неправильная зарядка.
Мы часто слышим о взрывах смартфонов, ноутбуков и электросамокатов. Случается иногда, да. Но что вы скажете о наушниках?
Аксессуар не кажется опасным. Что зря – некоторые модели легко превращаются в бомбу. В подходящих условиях.
Нечто подобное произошло китайском городе Ухань (откуда, предположительно, началась пандемия COVID-19). Там зафиксирован взрыв гарнитуры Sony WH-1000XM2.
Устройство приобрела местная жительница. Она принесла Sony WH-1000XM2 домой и отдала сыну для зарядки.
К несчастью – мальчик воспользовался переходником для бортовой розетки. Такие используют, чтобы заряжать наушники в самолете.
Внешне он похож на обычный двухконтактный адаптер. Подросток вставил его в розетку переменного тока. В итоге – Sony WH-1000XM2 взорвались и загорелись.
Мальчик получил ожог правой руки. Больше никто не пострадал. Только Sony WH-1000XM2 вышли из строя.
В магазине жалобы китаянки рассматривать отказались. На переходнике есть предупреждение, что адаптер бортовой. Ответственность полностью лежит на пользователе.
Будьте внимательны с такими вещами.
Источник: gizmochina.com
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