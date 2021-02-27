Коронавируса мало? В китайском Ухане взорвались наушники Sony

Виновата неправильная зарядка.

Мы часто слышим о взрывах смартфонов, ноутбуков и электросамокатов. Случается иногда, да. Но что вы скажете о наушниках?

Аксессуар не кажется опасным. Что зря – некоторые модели легко превращаются в бомбу. В подходящих условиях.

Нечто подобное произошло китайском городе Ухань (откуда, предположительно, началась пандемия COVID-19). Там зафиксирован взрыв гарнитуры Sony WH-1000XM2.

Устройство приобрела местная жительница. Она принесла Sony WH-1000XM2 домой и отдала сыну для зарядки.

К несчастью – мальчик воспользовался переходником для бортовой розетки. Такие используют, чтобы заряжать наушники в самолете.

Внешне он похож на обычный двухконтактный адаптер. Подросток вставил его в розетку переменного тока. В итоге – Sony WH-1000XM2 взорвались и загорелись.

Мальчик получил ожог правой руки. Больше никто не пострадал. Только Sony WH-1000XM2 вышли из строя.

В магазине жалобы китаянки рассматривать отказались. На переходнике есть предупреждение, что адаптер бортовой. Ответственность полностью лежит на пользователе.

Будьте внимательны с такими вещами.

Источник: gizmochina.com

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