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Корреспондент Wahshington Post протестировал Apple Watch 6

24 Сен, 2020

Корреспондент Wahshington Post протестировал Apple Watch 6

Он явно не в восторге от своей покупки.

Корреспондент Wahshington Post Джоффри А. Фаулер целую неделю измерял уровень кислорода в крови с помощью датчика в Apple Watch и медицинского пульсоксиметра.

Результаты измерений уровня кислорода в крови его совсем не удовлетворили. Смарт-часы показывали то 100%, то 88%, то предупреждали о низком уровне кислорода и уж точно не соответствовали пульсоксиметру.

Apple Watch 6

Журналист решил сообщить об этом компании Apple, в ответ на это сотрудники предложили ему заменить часы.

Как утверждают эксперты, что сложность измерения заключается в расположении часов. Ведь такие данные проще считывать с пальца, но никак не с запястья.

Прогресс не стоит на месте и новые технологии  действительно помогают следить за собой, но если вам по состоянию здоровья необходимо знать свои точные данные, пока все же лучше воспользоваться медицинскими приборами.

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