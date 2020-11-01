Кошмар! iCloud сломался

Проблемы.

Компания Apple на своем официальном сайте сообщила, что по всему миру наблюдаются проблемы с облачными сервисами iCloud. Проблема затронула не всех обладателей устройств на iOS, iPadOS, macOS (и так далее), но многих.

Так, к примеру, многие пользователи заметили, что приложение «Локатор» работает некорректно. Проверил — и правда. Еще утром показывал верную геолокацию, а сейчас она «отброшена» на несколько дней назад.

Кроме того, не всем удается войти в систему со своим Apple ID. Имеются проблемы с почтовыми сервисами, резервными копиями, закладками, синхронизацией фото, календарем и хранилищем.

Список проблем указан на сайте Apple. Желтым помечены проблемные «участки».

Ждем, когда купертиновцы все исправят.

Источник: Apple

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