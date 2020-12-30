Кошмар! В AirPods Max попадает вода

И это нарушает их работу.

К сожалению, идеальными премиальными полноразмерными наушниками AirPods Max назвать нельзя. И не только из-за баснословно высокого ценника в 60 с лишним тысяч рублей. Оказывается, новинка пропускает влагу.

И после этого наушники перестают четко определять, когда они находятся на голове владельца, а когда их снимают.

Откуда же там берется вода? По словам владельцев, все дело в том, что наушники слишком плотно прилегают к ушам, голова потеет, а вентиляция не справляется. В результате внутри AirPods Max накапливается влага, которая ведет к упомянутому выше нарушению работы новинки.

К слову, в Apple могли знать об этой проблеме. Не зря же в рекомендациях указано, что после снятия наушников с головы их следует протирать сухой и мягкой тканью.

Источник: MyDrivers

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