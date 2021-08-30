Космические iPhone 13 — смартфоны получат поддержку спутникового Интернета

Классно.

Давно ничего не слышали от господин Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). Но сегодня утром он вновь заговорил. Традициям изменять не стал — тема та же, Айфоны. На этот раз легендарный инсайдер заявил, что в смартфоны серии iPhone 13 установят модемы Qualcomm X60. Заявлена поддержка не только 4G, 5G, но и спутникового Интернета!

Таким образом, новые Айфоны станут первыми по-настоящему массовыми смартфонами с поддержкой этой технологии.

Обычно спутниковые телефоны большого размера, у них гигантская антена и высокая стоимость. К примеру, Thuraya X5-Touch на базе Android 7, с мизерными 2 ГБ ОЗУ и накопителем смешной емкости 16 ГБ стоит $1149.

По словам Минг-Чи Куо, переключаться на спутниковую связь новые Айфоны будут тогда, когда обычная 4G или 5G барахлит.

С какими сервисами будет работать Apple? С Globstar. В будущем добавится Starlink.

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