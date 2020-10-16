Космический корабль случайно нашёл жизнь на Венере

Пока не инопланетяне, но исследования продолжаются.

20 октября 2018 года Европейское и Японское космические агентства начали совместное путешествие к Меркурию. Это миссия называется BepiColombo. Изучение ближайшей к Солнцу планеты всегда интересовало землян. Поэтому денег не пожалели – 350 млн. евро это обошлось обоим агентствам. Интересующую планету корабль достигнет только в октябре 2021-ого года.

Интересный факт: аппарат будет пролетать Меркурий целых 6 раз, про первый пролёт я указал выше (2 октября 2021), а шестой – 9 января 2025. Венеру – дважды: про первый мы вам и рассказываем, он произошёл 15 октября 2020, а второй запланирован на 11 августа 2021.

Такое количество проходов у планет нужен для экономии топлива космического аппарата. А именно для снижения скорости и изменения траектории полёта. Для этого происходит необходимое сближение с планетой. И сила гравитации помогает скорректировать движение.

Интересный факт: первый такой гравитационный манёвр был сделан при помощи нашей родной Земли. Это произошло через полтора года после старта – 10 апреля 2020.

Венеру удалось сфотографировать с расстояния менее 11 тыс. км. Вторая такая возможность будет через 10 месяцев – 11 августа 2021. Хотя пролёт был техническим, но такую возможность нельзя упускать. Так что же обнаружили учёные на снимках BepiColombo?

Они обнаружили газ Фосфин. Это подтверждает богатую углеродом атмосферу, то есть активную жизнь на планете. Но это пока не точно. Ведь наличие Фосфина может быть особенностью химии планеты. Мы же сравниваем это с земными законами, но это не всегда надёжно. Так что ждём следующего пролёта мимо Венеры. И новых результатов по уже полученным сведениям из космоса. Сделано 100 тыс. спектральных снимков атмосферы второй от солнца планеты. А следующий манёвр около Венеры будет вдвое ближе, так что ждём. Я лично жду. Ну очень интересно).

Интересный факт: BepiColombo состоит сразу из трёх аппаратов, они пока соединены. Но около Меркурия каждый из них начнёт своё изучение по отдельности.

Вы тоже с трудом понимаете, как учёные производили такие сложные расчёты? Девять пролётов у планет и прочая магия. Я иногда в магазине не могу могу вспомнить, зачем пришёл, а они в космос корабли отправляют).

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