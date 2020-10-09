Космический мусор стал опасен для землян

Мы не заботимся не только о Земле, но и о космосе.



Околоземная орбита уже переполнена мусором и спутниками. Но всё больше стран и частых компаний отправляют в космос свои объекты.

Это не новая проблема, о ней заговорили ещё в 1978 году. Учёный из NASA Дональд Кесслер уже тогда считал, что человечество не думает наперёд, и однажды космическое пространство будет переполнено. Его теория стала известна как «Синдром Кесслера».

Кстати, именно эта теория была основополагающей в сюжете фильма «Гравитация» 2013-го года.

Безусловно, космос бесконечен и заполнить его невозможно. Но самое близкое к нам пространство мы занимаем слишком активно. За последний год StarLink запустила 700 спутников. А всего хочет отправить до 40000. Да, интернетом этого проекта, возможно, будем пользоваться и мы с вами. Но помимо компании Илона Маска, есть ещё целый список желающих разместить спутники над облаками.

Прямо сейчас космические агентства запускают носители с учётом движения околоземных спутников. И это становится всё сложнее. Пока таких столкновений не было, но всё это очень опасно для космонавтов и ракет. Даже астрономы изучают космос иначе, ведь их обзор постоянно перекрывают разные околоземные объекты.

Кстати, договор о космосе был подписан ещё в 1967-ом году, в то время бесконечность осваивали только два государства. Но уже тогда осознавали необходимость какого-то контроля. По большому счёту, в наши дни никакого регламента нет.

В этому году МКС уже трижды уходила от столкновения с космическим мусором. Пока это рекорд для станции, но ненадолго. Мусор в космосе – это и микрочастицы, и ступени ракет, и многое другое. Всё это летит с огромной скоростью более 27000 км/ч, поэтому даже микрочастица опасна.

Весь околоземный мусор рано или поздно сгорит в атмосфере Земли. Но мы захламляем пространство слишком быстро. Короче говоря, мы обгоняем этот процесс самоочистки.

Также важно понимать, что даже столкновения мусора между собой опасно. Ведь оно рождает большое количество микромусора, от которого не увернуться. Хотя современные спутники умеют уходить от столкновений, но не от микрочастиц.

Проблема уже перед нами. Но решать её никто не станет. По крайней мере пока мы можем запускать новые спутники и ракеты без столкновений.

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