Краха не случилось. Apple умудрилась поставить рекорд по прибыли

А многие ожидали провала.

Apple провела финансовый отчет за первый квартал 2020 года. Компания сообщила об увеличении выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире.

Выручка Apple за минувший квартал составила $58,3 млрд. Годом ранее этот показатель составлял $58 млрд. Чистая прибыль компании незначительно сократилась с $11,56 млрд до $11,25 млрд.

Глава Apple Тим Кук признался, что судя по динамике первых недель прошедшего квартала компания ожидала рекордные продажи и прибыль. Однако после эпидемиологическая обстановка в мире изменилась, что привело к уменьшению спроса на устройства и временному закрытию ряда магазинов Apple по всему миру.

Выручка Apple по продуктам

iPhone — $28,96 млрд ($31,05 млрд годом ранее)

iPad — $4,37 млрд ($4,87 млрд)

Mac — $5,35 млрд ($5,51 млрд)

Носимые устройства и аксессуары — $6,28 млрд ($5,12 млрд)

Сервисы и услуги — $13,35 ($11,45 млрд)

Apple удалось получить повышенную прибыль за счет рекордной выручки от сервисов компании. Кроме этого, в минувшем квартале зафиксирован рост продаж носимых устройств. Предполагается, что рост связан с выпуском AirPods Pro в конце прошлого года.

Также в Apple подчеркнули, что сильнее всего выручка компании в первом квартале снизилась в Китае — на 8%. При этом, в Европе компания, наоборот, зафиксировала рост — на те же 8%.

Источник: Apple.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: