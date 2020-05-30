Красивейшие обои из всех macOS собраны на одном сайте. Подойдут и для смартфонов

Мегасборка!

Энтузиасты собрали коллекцию высококачественных обоев из всех версий операционных систем для компьютеров Mac. В свободном доступе опубликованы обои с разрешением до 5K, в том числе редкие изображения, которые доступны только на определенных устройствах Apple.

В рамках коллекции энтузиасты собрали обои из всех когда-либо выходивших версий операционной системы для компьютеров Mac. На сайте доступны в том числе обои из ОС System 7 — одной из первых графических операционных систем Apple, выпущенной в 1991 году.

Кроме этого, в коллекции представлены обои, созданные Apple для конкретных устройств. В ходе последнего обновления в коллекцию были добавлены уникальные обои с ноутбуков MacBook Pro и MacBook Air, выпущенных в 2020 году.

Все обои из коллекции доступны для бесплатной загрузки в максимальном разрешении на странице коллекции на сервисе «Google Фото». Обои можно использовать как для фона рабочего стола компьютера, так и для смартфонов.

Источник: Google Фото.

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