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Красиво или нет? Оцените необычную версию флагмана Xiaomi Mi 11

15 Мар, 2021

Красиво или нет? Оцените необычную версию флагмана Xiaomi Mi 11

Блестящий дизайн.

Обычный Xiaomi Mi 11 кажется скучным? Возможно, что вам больше понравится Star Diamond Gift Box Edition.

Xiaomi только сегодня анонсировала эту версию. По характеристикам – она не отличается от обычного Mi 11. Зато оформление впечатляет.

Xiaomi Mi 11 Star Diamond Gift Box Edition

Выглядит Star Diamond Gift Box Edition неординарно. Благодарить за сказанное следует новый корпус. Телефон будто покрыт россыпью бриллиантов.

Коробка выполнена в аналогичном стиле. Кроме того, в комплект входит защитный чехол в похожем дизайне.

Xiaomi Mi 11 Star Diamond Gift Box Edition

Star Diamond Gift Box Edition станет удачным подарком. Особенно для женщин, любящих драгоценные камни. Такой Mi 11 поможет выделиться из толпы.

Где и за сколько продается? Xiaomi скрывает цену и дату старта продаж. Они будут названы позже.

Источник: gizmochina.com

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