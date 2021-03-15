Красиво или нет? Оцените необычную версию флагмана Xiaomi Mi 11
Блестящий дизайн.
Обычный Xiaomi Mi 11 кажется скучным? Возможно, что вам больше понравится Star Diamond Gift Box Edition.
Xiaomi только сегодня анонсировала эту версию. По характеристикам – она не отличается от обычного Mi 11. Зато оформление впечатляет.
Выглядит Star Diamond Gift Box Edition неординарно. Благодарить за сказанное следует новый корпус. Телефон будто покрыт россыпью бриллиантов.
Коробка выполнена в аналогичном стиле. Кроме того, в комплект входит защитный чехол в похожем дизайне.
Star Diamond Gift Box Edition станет удачным подарком. Особенно для женщин, любящих драгоценные камни. Такой Mi 11 поможет выделиться из толпы.
Где и за сколько продается? Xiaomi скрывает цену и дату старта продаж. Они будут названы позже.
Источник: gizmochina.com
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