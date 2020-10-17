Крошечные батарейки — названа точная емкость аккумуляторов iPhone 12 и iPhone 12 Mini

2815 и 2227 мА*ч.

Бразильский телекоммуникационный регулятор ANATEL раскрыл точную емкость аккумуляторов, установленных в iPhone 12 и iPhone 12 Mini.

Внутри базового iPhone 12 находится батарея на 2815 мА*ч. А компактный iPhone 12 Mini получил источник питания емкостью лишь 2227 мА*ч.

Любопытно, что батарея iPhone 12 c 6,1-дюбймовым дисплеем меньше, чем у простого iPhone 11. Последний оснащен аккумулятором на 3110 мА*ч. У iPhone 12 Mini батарея больше, чем у iPhone SE (2020), у него она на 1821 мА*ч.

Напомним, что модельный ряд iPhone 12 был представлен 13 октября 2020 года. Купертиновцы показали четыре новых айфона — iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Источник: 9to5mac

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