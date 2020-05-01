Новости

Крупнейшее обновление за многие годы. iPhone 12 в новом дизайне показали на рендерах

1 мая, 2020

Крупнейшее обновление за многие годы. iPhone 12 в новом дизайне показали на рендерах

Выглядит отлично!

Из серии утечек об iPhone 12 в марте и апреле стали известны многие детали о смартфонах Apple следующего поколения. Дизайнеры ресурса Phone Arena создали на основе инсайдерской информации реалистичные рендеры iPhone 12, позволяющие оценить наиболее вероятный внешний вид грядущих новинок.

Крупнейшее обновление за многие годы. iPhone 12 в новом дизайне показали на рендерах

В основу рендеров положены все утечки об iPhone 12, которые появились от проверенных инсайдеров за последние несколько недель. Смартфон имеет обновленную форму корпуса с более резко закругленными углами и прямоугольные грани. Дизайн корпуса iPhone 12 выполнен в стиле iPad Pro последних двух поколений и напоминает внешний вид iPhone 4 и iPhone 5.

Крупнейшее обновление за многие годы. iPhone 12 в новом дизайне показали на рендерах

Главные изменения на лицевой поверхности корпуса iPhone 12 заключаются в уменьшенных рамках по периметру экрана. По словам инсайдеров, Apple сократит рамки дисплея сразу на 40%. Сильнее всего уменьшится верхняя рамка, которая сократится вдвое по сравнению с iPhone 11 и iPhone 11 Pro. При этом, «челка» не исчезнет из новых iPhone полностью.

Крупнейшее обновление за многие годы. iPhone 12 в новом дизайне показали на рендерах

На задней поверхности у нового iPhone 12 только одно заметное изменение. Смартфон имеет дополнительный скрытый объектив, который располагается на выступающем блоке с тремя основными камерами. Под скрытым объективом будет располагаться 3D-сканер LiDAR для улучшенной портретной съемки и расширенных возможностей в дополненной реальности.

Крупнейшее обновление за многие годы. iPhone 12 в новом дизайне показали на рендерах

Согласно последней информации, Apple представит новые iPhone в сентябре. По крайней мере одна модель может быть задержана примерно на месяц из-за трудностей с производством.

Источник: Phone Arena.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий

Oscar movies

Где выгодно купить