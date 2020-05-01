Крупнейшее обновление за многие годы. iPhone 12 в новом дизайне показали на рендерах

Выглядит отлично!

Из серии утечек об iPhone 12 в марте и апреле стали известны многие детали о смартфонах Apple следующего поколения. Дизайнеры ресурса Phone Arena создали на основе инсайдерской информации реалистичные рендеры iPhone 12, позволяющие оценить наиболее вероятный внешний вид грядущих новинок.

В основу рендеров положены все утечки об iPhone 12, которые появились от проверенных инсайдеров за последние несколько недель. Смартфон имеет обновленную форму корпуса с более резко закругленными углами и прямоугольные грани. Дизайн корпуса iPhone 12 выполнен в стиле iPad Pro последних двух поколений и напоминает внешний вид iPhone 4 и iPhone 5.

Главные изменения на лицевой поверхности корпуса iPhone 12 заключаются в уменьшенных рамках по периметру экрана. По словам инсайдеров, Apple сократит рамки дисплея сразу на 40%. Сильнее всего уменьшится верхняя рамка, которая сократится вдвое по сравнению с iPhone 11 и iPhone 11 Pro. При этом, «челка» не исчезнет из новых iPhone полностью.

На задней поверхности у нового iPhone 12 только одно заметное изменение. Смартфон имеет дополнительный скрытый объектив, который располагается на выступающем блоке с тремя основными камерами. Под скрытым объективом будет располагаться 3D-сканер LiDAR для улучшенной портретной съемки и расширенных возможностей в дополненной реальности.

Согласно последней информации, Apple представит новые iPhone в сентябре. По крайней мере одна модель может быть задержана примерно на месяц из-за трудностей с производством.

Источник: Phone Arena.

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