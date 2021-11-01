Новости

Крутая акция от Apple: все товары, купленные с 1 ноября 2021 года по 6 января 2022 года, можно бесплатно вернуть до 20 января

1 Ноя, 2021

Крутая акция от Apple: все товары, купленные с 1 ноября 2021 года по 6 января 2022 года, можно бесплатно вернуть до 20 января

Подарок на новый год.

Купертиновцы запустили в России новую акцию, приуроченную к новогодним праздникам. iPhone, Apple Watch, MacBook и любой другой товар (даже вожделённую тряпочку), купленный в период с 1 ноября 2021-го года по 6 января 2022-го, можно будет совершенно бесплатно вернуть до 20 января. И получить полную стоимость обратно.

iPhone 13 и 13 mini доступны в 5 цветах: синий, розовый, “темная ночь”, “сияющая звезда”, красный (PRODUCT)RED

Разумеется, нужно сохранить товарный вид, упаковку и все, что было в комплекте.

Напомним, что обычно товары можно вернуть только в течение 14 дней после покупки.

Поделиться ссылкой

скидки купоны алиэкспресс 11.11 распродажа всемирный день шоппинга

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Поставьте оценку: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (5,00 из 5, оценили: 1)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий

Apple 2021

HONOR 2021

Xiaomi 2021