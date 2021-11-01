Крутая акция от Apple: все товары, купленные с 1 ноября 2021 года по 6 января 2022 года, можно бесплатно вернуть до 20 января
Подарок на новый год.
Купертиновцы запустили в России новую акцию, приуроченную к новогодним праздникам. iPhone, Apple Watch, MacBook и любой другой товар (даже вожделённую тряпочку), купленный в период с 1 ноября 2021-го года по 6 января 2022-го, можно будет совершенно бесплатно вернуть до 20 января. И получить полную стоимость обратно.
Разумеется, нужно сохранить товарный вид, упаковку и все, что было в комплекте.
Напомним, что обычно товары можно вернуть только в течение 14 дней после покупки.
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