Крутая камера iPhone 13 Pro Max — видео в 8K на скорости 45 FPS

Камера флагманского айфона 2021 года.

Портал Wccftech, сославшись на инсайдера под ником @macintoshleak, пишет, что флагманский айфон 2021 года выпуска получит передовую камеру с возможностью записи видео в разрешении 8K на скорости 45 кадров в секунду.

Напомним, что на текущий момент максимальное разрешение, в котором может снимать актуальный флагман iPhone 11 Pro Max, равняется 4K на скорости 60 FPS. С выпуском модельного ряда iPhone 12 скорость записи может увеличиться до 120 FPS.

Что касается записи видео в 8K, то некоторые смартфоны на Android, предлагают такую опцию уже сейчас, но со множеством ограничений.

Если слухи подтвердятся, то в поколении iPhone 13 нас ждет довольно существенный апгрейд камеры. Вряд ли купертиновцы ограничатся софтом, наверняка поменяются и сами сенсоры.

О сроках анонса смартфонов iPhone 13 говорит пока еще рано.

Но мы знаем, что официальная презентация серии iPhone 12 состоится 13 октября. Apple готовит сразу четыре модели — компактный iPhone 12 Mini, iPhone 12, а также премиальные iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Источник: Wccftech

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