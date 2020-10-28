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Крутая скрытая фишка iPhone 12 — функция обратной беспроводной зарядки

28 Окт, 2020

Крутая скрытая фишка iPhone 12 — функция обратной беспроводной зарядки

Неожиданно.

Невероятно, но новые айфоны получили функцию обратной беспроводной зарядки. С помощью iPhone 12 можно заряжать другие аксессуары без каких-либо проводов.

Но пока что сами купертиновцы об этом не говорят. Более того — сама фишка по умолчанию отключена в айфонах.

Внимательные пользователи нашли упоминание реверсивной зарядки в документации Apple на сайте регулятора FCC.

Сообщается, что функция обратной беспроводной зарядки работает на частоте 360 кГц.

Вероятно, что эту изумительную функцию Айфон 12 официально раскроют в ходе презентации беспроводных наушников AirPods 3 и AirPods Pro второго поколения. Тогда же скорее всего Apple «откроет» ее с помощью апдейта (обновления iOS 14).

Ждём!

Источник: Gizmochina

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1 Комментарий

  1. Александр:
    28.10.2020 в 12:40

    Остановите мой ор 🤣 ….. тоже самое писали когда 11 вышел что с новой прошивкой заработает реверсивная зарядка !! Специалисты разобрали и точно уверенны в 11 реверсивная зарядка 😂🤣🤣🤣🤣🤣

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