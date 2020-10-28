Крутая скрытая фишка iPhone 12 — функция обратной беспроводной зарядки
Неожиданно.
Невероятно, но новые айфоны получили функцию обратной беспроводной зарядки. С помощью iPhone 12 можно заряжать другие аксессуары без каких-либо проводов.
Но пока что сами купертиновцы об этом не говорят. Более того — сама фишка по умолчанию отключена в айфонах.
Внимательные пользователи нашли упоминание реверсивной зарядки в документации Apple на сайте регулятора FCC.
Сообщается, что функция обратной беспроводной зарядки работает на частоте 360 кГц.
Вероятно, что эту изумительную функцию Айфон 12 официально раскроют в ходе презентации беспроводных наушников AirPods 3 и AirPods Pro второго поколения. Тогда же скорее всего Apple «откроет» ее с помощью апдейта (обновления iOS 14).
Ждём!
Источник: Gizmochina
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.
Остановите мой ор 🤣 ….. тоже самое писали когда 11 вышел что с новой прошивкой заработает реверсивная зарядка !! Специалисты разобрали и точно уверенны в 11 реверсивная зарядка 😂🤣🤣🤣🤣🤣