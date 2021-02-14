Крутая валентинка с Айфона на Айфон

Отправь в День Святого Валентина своему любимому человеку.

Мы знаем, как можно удивить свою вторую половинку красивой СМС-кой, отправленной с Айфона на Айфон. Ага, эта фишка работает только в iMessage и она требует минимум усилий и вызовет массу положительных эмоций.

Чтобы отправить эффектную валентинку со своего iPhone на iPhone любимого или любимой сделайте следующее:

Откройте iMessage (“Сообщения”) Вставьте из набора эмодзи сердечко, лучше алое ❤️. Нажмите на зеленую стрелку для отправки, но не отпускайте её до тех пор, пока сверху не появится меню “Отправить с эффектом”. Выберите эффект “Экран” и получится множество летящих сердец!

Вот и все, можно отправлять!

Как вариант можно вставлять не одно сердце из набора эмодзи, а два или даже три сердечка разных цветов ❤️ 🧡 💜. Или можно вставить сердце, пронзенное стрелой 💘.

Хотите посмотреть как это наглядно выглядит? А вот и видео про эту самую эффектную валентинку.

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