Крутой iPhone 12 Pro в ретро-стилистике iPhone 4 и с кусочком водолазки самого Стива Джобса!

И снова Caviar.

Российский премиальный бренд вновь порадовал богатых поклонников техники Apple эксклюзивными айфонами. На этот раз нам предлагают приобрести Айфон 12 Про в ретро-стилистике и с фрагментом настоящей водолазки, некогда принадлежавшей самому Стиву Джобсу. Ткань находится в логотипе яблока сзади.

Называется издание iPhone 12 Pro Jobs 4. Ювелиры приурочили его к десятилетнему юбилею Айфон 4 (последним Айфоном, показанным самим господином Джобсом, напомним, был как раз Айфон 4S).



Традиционно для этого бренда в корпусе также использованы драгоценные материалы.

Мы также видим сзади автограф Стива Джобса.

В таком исполнении вы также можете заказать и Айфон 12 Про Макс (но будет дороже).

Лимитированных вариантов iPhone 12 Pro Jobs 4 несколько:

4 BLACK: Этот айфон получил корпус из закаленного титана черного цвета. В лого использован авиационный титан. Ценник стартует с 394 000 рублей.

4 WHITE: Корпус выполнен из стеклотекстолита G-10, покрыт ювелирной эмалью. Лого здесь серебряное (925 проба). Стоимость — от 429 000 рублей.

4 GOLD: Использован черный титан и золото. Лого полностью золотое (750 проба, 18 карат). Вопрос денег? От 549 000 рублей.

Всего будет выпущено по 10 смартфонов каждого вида. Общее число — 30.

Caviar также готовит похожую, но менее эксклюзивную и не такую дорогую версию JOBS 1ST. Таких айфонов будет аж 100!

А еще есть кроссовки New Balance 991 за 99 000 рублей. Такую модель также обожал Стив Джобс.

Источник: Caviar

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