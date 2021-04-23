Крутые фото фиолетового iPhone 12 — смотрится невероятно

Отличная расцветка.

Все еще не обновились до нового iPhone 12? Сейчас отличное время для этого. Новая расцветка смотрится сногсшибательно. Свежая, стильная, одновременно яркая. Портал The Verge уже успел изучить новый фиолетовый базовый iPhone 12 с 6,1-дюймовым дисплеем и сделать его фото.

А еще он может узнать вас в маске и сразу продается с предустановленной iOS 14.5.

Ну и, конечно, нельзя исключать, что внутри тоже есть некоторые незначительные изменения (все-таки с момента выпуска iPhone 12 уже прошло полгода).

Фиолетовый тут не насыщенный, а легкий.

Пурпурный?

Сиреневый? Нет и нет. Скорее лавандовый.

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