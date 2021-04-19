Крутые изображения iPhone 13 от производителя аксессуаров Apple

Вы только взгляните.

Ice Univerce – очень известный инсайдер в Twitter. Оцените, что он разместил в своем аккаунте.

Информатор опубликовал классные рендеры iPhone 13. Изображения созданы неназванным производителем защитных стекол.

Картинки подтверждают последние утечки. Вырез в верхней части экрана станет меньше. Динамик переедет в рамку (более тонкую, чем раньше).

Также обратите внимание на отверстия в челке. Одно – для фронтальной камеры. Остальные три – для Face ID.

Забавно, если Apple представит iPhone 13, а он выглядит иначе. Вот все удивятся.

Источник: @UniverseIce

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