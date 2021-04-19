Крутые изображения iPhone 13 от производителя аксессуаров Apple
Вы только взгляните.
Ice Univerce – очень известный инсайдер в Twitter. Оцените, что он разместил в своем аккаунте.
Информатор опубликовал классные рендеры iPhone 13. Изображения созданы неназванным производителем защитных стекол.
Картинки подтверждают последние утечки. Вырез в верхней части экрана станет меньше. Динамик переедет в рамку (более тонкую, чем раньше).
Также обратите внимание на отверстия в челке. Одно – для фронтальной камеры. Остальные три – для Face ID.
Забавно, если Apple представит iPhone 13, а он выглядит иначе. Вот все удивятся.
Источник: @UniverseIce
Читайте также:
- Шикарно: взгляните на реалистичные изображения iPhone 13 mini
- Вы должны это увидеть: iPhone 13 Pro засветился на видео
- Новые фото позволяют лучше рассмотреть вырез iPhone 13
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.