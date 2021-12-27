Крутые новые рендеры iPhone 14 Pro
Смотрим.
Портал Appleinsider опубликовал качественные рендеры Айфон 14 Про. Устройство демонстрируется без челки с дисплеем, посередине которого в верхней части размещено отверстие для селфи-камеры.
Предполагается, что Айфон 14 Про и 14 Про Макс получат OLED-панели от Samsung и LG. Разумеется, с адаптивной частотой обновления.
Также на рендерах мы видим, что выступа камеры нет, датчики встроены в панель. Будет ли так на самом деле? Маловероятно. Тыльная камера, очевидно, будет выпирать из корпуса, хоть и не так сильно, как в современных айфонах.
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