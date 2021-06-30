Крутые обои от HONOR 50 — подойдут и для iPhone
Качаем.
Сегодня HONOR объявила о начале конкурса за звание лучшего молодого дизайнера. Победителей наградят, а также, если повезет, позовут работать в самую компанию. Кроме того, HONOR показала лучшие работы дизайнеров за 2020 год. Они же легли в основу эксклюзивных обоев для смартфонов серии HONOR 50. Но они также отлично подойдут и для iPhone. Делимся. Качайте.
Вперед! Простой кликайте на понравившуюся картинку, перейдете к самой обоине в правильном разрешении.
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