Крутые обои от HONOR 50 — подойдут и для iPhone

Качаем.

Сегодня HONOR объявила о начале конкурса за звание лучшего молодого дизайнера. Победителей наградят, а также, если повезет, позовут работать в самую компанию. Кроме того, HONOR показала лучшие работы дизайнеров за 2020 год. Они же легли в основу эксклюзивных обоев для смартфонов серии HONOR 50. Но они также отлично подойдут и для iPhone. Делимся. Качайте.

Вперед! Простой кликайте на понравившуюся картинку, перейдете к самой обоине в правильном разрешении.

Другие обои:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)