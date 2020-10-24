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Крутые обои с iPhone 12 Pro — качаем

24 Окт, 2020

Крутые обои с iPhone 12 Pro — качаем

Обои с нового айфона.

Вчера стартовали продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Традиционно новые айфоны получают и эксклюзивные обои на главный экран.

Двенадцатая серия не исключение.

И, конечно, их могут скачать все желающие.

Они отлично сочетаются с предыдущими поколениями смартфонов от Apple.

Особенно эффектно, как нам кажется, смотрятся фирменные обои iPhone 12 Pro.

Всего их восемь штук — для темной темы и светлой (первые четыре сверху светлые, последние четыре ниже — темные).

Напомним, что к главным преимуществам модельного ряда iPhone 12 в сравнении с серией iPhone 11 относятся:

  1. Поддержка мобильных сетей пятого поколения (у нас в России, увы, неактуально — 5G попросту не работает в РФ);
  2. Защитное покрытие Ceramic Shield (но на словах всё намного лучше, чем на деле — тест с орехами новые айфоны провалили);
  3. Улучшенный алгоритм работы камер;
  4. Поддержка скоростной магнитной зарядки MagSafe;
  5. Могучий чипсет A14 Bionic.

Как установить обои на iPhone?

  • Зайдите в «Настройки».
  • Откройте пункт «Обои».
  • Нажмите «Выбрать новые обои»
  • Выберете то фото, которое хотите использовать в качестве обоев.
  • Нажмите «Установить».

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