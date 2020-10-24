Крутые обои с iPhone 12 Pro — качаем
Обои с нового айфона.
Вчера стартовали продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Традиционно новые айфоны получают и эксклюзивные обои на главный экран.
Двенадцатая серия не исключение.
И, конечно, их могут скачать все желающие.
Они отлично сочетаются с предыдущими поколениями смартфонов от Apple.
Особенно эффектно, как нам кажется, смотрятся фирменные обои iPhone 12 Pro.
Всего их восемь штук — для темной темы и светлой (первые четыре сверху светлые, последние четыре ниже — темные).
Напомним, что к главным преимуществам модельного ряда iPhone 12 в сравнении с серией iPhone 11 относятся:
- Поддержка мобильных сетей пятого поколения (у нас в России, увы, неактуально — 5G попросту не работает в РФ);
- Защитное покрытие Ceramic Shield (но на словах всё намного лучше, чем на деле — тест с орехами новые айфоны провалили);
- Улучшенный алгоритм работы камер;
- Поддержка скоростной магнитной зарядки MagSafe;
- Могучий чипсет A14 Bionic.
Как установить обои на iPhone?
- Зайдите в «Настройки».
- Откройте пункт «Обои».
- Нажмите «Выбрать новые обои»
- Выберете то фото, которое хотите использовать в качестве обоев.
- Нажмите «Установить».
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