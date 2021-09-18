Крутые обои с iPhone 13 — качаем
И правда красиво.
Вчера мы познакомили вас с обоями с Айфон 13 Про и 13 Про Макс. Сегодня пришло время базового Айфон 13 и Айфон 13 мини. Благо обои тут не хуже. А кому-то, вероятно, они понравятся даже больше.
Вперед! Все картинки кликабельный (по клику — высокое разрешение).
Да, немного…
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