Крутые обои с iPhone 13 — качаем

И правда красиво.

Вчера мы познакомили вас с обоями с Айфон 13 Про и 13 Про Макс. Сегодня пришло время базового Айфон 13 и Айфон 13 мини. Благо обои тут не хуже. А кому-то, вероятно, они понравятся даже больше.

Вперед! Все картинки кликабельный (по клику — высокое разрешение).

Да, немного…

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)