Крутые обои с iPhone 13 Pro — качаем

Выбираем.

Компания Apple представила смартфоны серии iPhone 13 во вторник, 14 сентября. Уже сейчас можно скачать эксклюзивные обои на главный экран. Подойдет для любого айфона.

Итак, смотрим, выбираем, ставим. Все кликабельны.

Сначала синий:

Теперь розовый:

Еще один синий:

И, наконец, зелено-синий:

Напомним, что к главным преимуществам iPhone 13 Pro относят:

Дисплей с частой обновления от 10 до 120 Гц;

Увеличенный аккумулятор;

Улучшенная камера;

Накопитель на 1 ТБ;

Новый цвет.

Почитать о новых премиальных Айфонах можно ниже:

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