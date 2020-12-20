Крутые обои Samsung Galaxy S21 уже в сети — можно поставить и на iPhone
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Мы уже знаем, сколько будут стоить смартфоны серии Самсунг Гэлэкси С21. Кроме того, вчера была раскрыты вся данные о спецификациях флагманского Гэлэкси С21 Ультра. А с утра в Интернет утекли крутейшие официальные обои модельного ряда Гэлэкси С21.
Их вполне можно установить и на айфон.
Поделился обоями знаменитый сетевой информатор Jimmy is Promo. Скачать их вы можете с портала MediaFire. Их там более 20. Из них 12 обычные, еще 4 штуки для DeX-режима и 5 анимированных картинок.
Напомним, что официальная презентация Гэлэкси С21, Гэлэкси С21 Плюс и Гэлэкси С21 Ультра состоится 14 января 2021 года.
Источник: MediaFire
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