Крутые рендеры iPhone 13 Pro

Смотрится стильно.

Ресурс LetsGoDigital опубликовал качественные рендеры смартфона iPhone 13. Впрочем, сами художники называют его iPhone 12S Pro. Не сильно важно, как именно будет называться новый айфон. Очевидно, что новый модельный ряд станет своего рода работой над ошибками серии iPhone 12.

Нас ожидают продвинутые дисплеи с частотой обновления 120 Гц (наконец-то!), сенсоры отпечатков пальцев (подэкранные или же встроенные в кнопку вкл/выкл), а также накопители на 1 ТБ для Pro и Pro Max вариантов.

Ну а дизайн? Не сильно отличается от Айфонов 12.

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