Крутых и надежных девайсов в 2021 Году! А мы поможем с выбором.

Желательно при этом и недорогих.

Спешу поздравить всех читателей нашего проекта с 2021 годом!

Прежде всего «Подкованная Bloha.ru» желает вам и всем вашим близким наикрепчайшего здоровья, за которым в наше время стало легче следить с использованием современной техники, а это умные часы, фитнес-браслеты, приложения-шагомеры в смартфонах и тд и тп. Да и вообще для смартфонов есть куча полезных программ для здорового образа жизни, начиная от приложений для контроля ходьбы, бега и заканчивая программами для подсчета калорий и различными фитнес-комплексами. Пусть все эти цифровые помощники стимулируют вас укреплять и поддерживать свой организм в хорошей физической форме. Тогда и коронавирусы не страшны!

Пусть в 2021-м электронные девайсы станут вам верными помощниками не только как звонилки, СМС-писалки, будильники, фото и видео-камеры и индикаторы времени (еще и про игры на смартфонах надо написать, так ведь?), но и как инструменты эффективного достижения ваших повседневных целей и задач.

Опыт нашего проекта показывает, что многие владельцы крутейших девайсов часто не используют и половину возможностей своих умных устройств и в 21-м году мы будем продолжать писать полезные советы и инструкции и для iOS и для Android-девайсов. Так вот, желаем вам в 2021-м не проходить мимо таких материалов!

Желаем, чтобы ваши возможности в 21-м росли выше и чтобы вам были по карману все новинки техники, которыми хочется обладать. Или чтобы было, кому вам эти новинки дарить. Мы же будем продолжать снабжать вас информацией о новинках техники: смартфонах, планшетах, ноутбуках, умных часах и фитнес-браслетах, об обновлениях прошивок. С нас как и прежде подробные обзоры девайсов, а с вас – комментарии и отзывы!

Спасибо всем читателям и подписчикам, которые были с «Подкованной Блохой» в 2020-м году. Оставайтесь с нами, будет познавательно, интересно, местами и развлекательно!

Всех еще раз с наконец-то отступившим 2020-м и наступившим 2021-м. Быть добру!

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