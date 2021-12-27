Новости

Кухонные принадлежности Xiaomi huohou со скидками на АлиЭкспресс

27 Дек, 2021

Кухонные принадлежности Xiaomi huohou со скидками на АлиЭкспресс

Спешите!

Скидки на бытовую технику от Xiaomi действуют почти до самого нового года, то есть до 31 декабря, 11:00 МСК. Что можно приобрести? Кухонные принадлежности: электромельницу для перца, электроштопор для вина и керамические ножи.

Вы также может получить купоны на $1. Как?

  1. Подписаться на фирменный магазин huohou Official Store на Али.
  2. Добавить товары в корзину. Первым 30 заказчикам предложат скидку на 50% (код HUOHOUFAN).

Скидки предлагается на товары к трем продуктам, упомянутым выше. Также случайным образом будут выбраны 20 счастливчиков из первых 100 заказчиков, которые получат подарки. А тем, кто закажет товаров на самую большую сумму, положен приз в виде электромельницы.

Расскажем об электромельнице для перца, керамических ножах и электроштопоре для вина подробно.

Мельница Xiaomi huohou Electric Mill Pepper Salt Grinder

  • Цена (после купона, код которого RADUET200): 827 рублей (до 1101 рубль)

Перечница Electric Mill Pepper Salt Grinder позволяет перетолочь черный твердый перец, белый перец, твердую соль, колючий ясень и тмин. Быстро и легко. Устройство проработает 6000 циклов. Работает от батареек. Сколько на одном комплекте? До полугода.

Электромельница рассчитана более чем на 20 лет беспроблемной работы. Рабочая температура: до 55 градусов на протяжении 48 часов! Ржавчина не появляется, проверено тестом с солью в течение 72 часов. Защита от падений: даже, упав с высоты 1 метр 3 раза, мельница продолжила работать без каких-либо проблем.

У Xiaomi huohou Electric Mill Pepper Salt Grinder 5 скоростей, можно также настроить работу на частицы разных размеров. Электроперечница перетрет 10 г продукта не более чем за 8 минут. А работать беспрерывно на полной мощности без перегрева она может не менее 30 минут. Может ли так аналоговая мельница? Нет!

Используется керамика и экологичный пластик. На вкус не влияют! Коррозия и ржавчина этой мельнице не страшны. Уровень шума не более 68 дБ.

Да, не стоит использовать устройство рядом с огнем или окунать его в воду!

Нужна инструкция? Вот она.

Электроштопор Xiaomi huohou Electric Automatic Bottle Opener

  • Цена (после купона, код которого RADUET200): 1047 рублей (до 1321 рубль)

В чем преимущества?

  1. Открыть бутылку вина можно за 6 секунд. Может ли так обычная открывашка из магазина? Нет! Потратите не менее минуты.
  2. Емкость аккумулятора 550 мА*ч. На одном заряде хватит на 70 бутылок.
  3. Быстрая зарядка. Стандартный USB-интерфейс. Можно заряжать зарядками от смартфонов или с помощью пауэрбанков.
  4. Есть дисплей с информацией об уровне зарядки.
  5. Низкий уровень шума (до 60 дБ).
  6. Материалы максимально экологичные, можно спокойно класть открывашку на еду.
  7. Можно не только использовать дома, но и взять с собой. Например, в отель, на вечеринку, свадьбу и так далее.

Как использовать?

  • Крепко держите бутылку с вином и штопор Electric wine opener. Вращайте влево и вправо, чтобы разрезать бумагу над пробкой.
  • Далее держите штопор и нажмите на кнопку открытия бутылки. Ждите. Через 6 секунд пробка окажется в открывашке.
  • Нажмите на кнопку для извлечения пробки.

Удобно!

А вот инструкция.

И видео:

Керамические ножи Xiaomi huohou Kitchen Knife Nano ceramic Knife Set

  • Цена (после купона, код которого RADUET200): 1414 рублей (до 1688 рублей)

Перед тем, как создать эти ножи, команда huohou изучила продукцию конкурентов, а также посетила фабрики поставщиком, чтобы выбрать максимально экологичные материалы с нулевым углеродным следом. Ножи изготовлены из циркониевого песка из Австралии.

Ножи изготавливаются при помощи давления, синтезации и их закаливают в процессе. Никакого металла!

Дизайн выполнен в стиле классических вертикальных японских ножей. Толщина лезвия всего 0,4 мм. Оно максимально острое! Также используется высокотемпературная технология цементации для укрепления ножей. Они становятся тверже, а еще и ярче.

Какие еще преимущества?

  1. Эргономичный дизайн. Вы вряд ли поранитесь.
  2. Керамика не влияет на вкус продуктов, ножи почти не затупляются, ими можно пользоваться очень долго.
  3. Вертикальная рукоятка позволяет точнее и быстрее резать продукты. Кроме того, мясо не прилипает к лезвию.
  4. Xiaomi ceramic Knife подходит для резки как крупных продуктов, так и мелких.
  5. Керамическому ножу не страшна ржавчина, коррозия. Его без проблем можно мыть. Он остается острым в десятке раз дольше, чем металлический аналог.

Да, не стоит резать керамическим ножом замороженные продукты или кости. Также не мойте такие ножи в посудомойках.

Как все выглядит?

Еще?

Что за фирма такая huohou Technology? Она была создана в 2017 году. Она изготавливает креативные кухонные принадлежности. Слоган компании: «Huohou заставит вас полюбить вашу кухню». А еще все предельно экологично, xiaomi экологическая цепь, шутка ли!?

Входит в экосистему Xiaomi, как Xiaomi Mijia и Xiaomi Youpin.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий