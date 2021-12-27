Кухонные принадлежности Xiaomi huohou со скидками на АлиЭкспресс

Спешите!

Скидки на бытовую технику от Xiaomi действуют почти до самого нового года, то есть до 31 декабря, 11:00 МСК. Что можно приобрести? Кухонные принадлежности: электромельницу для перца, электроштопор для вина и керамические ножи.

Вы также может получить купоны на $1. Как?

Подписаться на фирменный магазин huohou Official Store на Али. Добавить товары в корзину. Первым 30 заказчикам предложат скидку на 50% (код HUOHOUFAN).

Скидки предлагается на товары к трем продуктам, упомянутым выше. Также случайным образом будут выбраны 20 счастливчиков из первых 100 заказчиков, которые получат подарки. А тем, кто закажет товаров на самую большую сумму, положен приз в виде электромельницы.

Расскажем об электромельнице для перца, керамических ножах и электроштопоре для вина подробно.

Мельница Xiaomi huohou Electric Mill Pepper Salt Grinder

Цена (после купона, код которого RADUET200): 827 рублей (до 1101 рубль)

Перечница Electric Mill Pepper Salt Grinder позволяет перетолочь черный твердый перец, белый перец, твердую соль, колючий ясень и тмин. Быстро и легко. Устройство проработает 6000 циклов. Работает от батареек. Сколько на одном комплекте? До полугода.

Электромельница рассчитана более чем на 20 лет беспроблемной работы. Рабочая температура: до 55 градусов на протяжении 48 часов! Ржавчина не появляется, проверено тестом с солью в течение 72 часов. Защита от падений: даже, упав с высоты 1 метр 3 раза, мельница продолжила работать без каких-либо проблем.

У Xiaomi huohou Electric Mill Pepper Salt Grinder 5 скоростей, можно также настроить работу на частицы разных размеров. Электроперечница перетрет 10 г продукта не более чем за 8 минут. А работать беспрерывно на полной мощности без перегрева она может не менее 30 минут. Может ли так аналоговая мельница? Нет!

Используется керамика и экологичный пластик. На вкус не влияют! Коррозия и ржавчина этой мельнице не страшны. Уровень шума не более 68 дБ.

Да, не стоит использовать устройство рядом с огнем или окунать его в воду!

Нужна инструкция? Вот она.

Электроштопор Xiaomi huohou Electric Automatic Bottle Opener

Цена (после купона, код которого RADUET200): 1047 рублей (до 1321 рубль)

В чем преимущества?

Открыть бутылку вина можно за 6 секунд. Может ли так обычная открывашка из магазина? Нет! Потратите не менее минуты. Емкость аккумулятора 550 мА*ч. На одном заряде хватит на 70 бутылок. Быстрая зарядка. Стандартный USB-интерфейс. Можно заряжать зарядками от смартфонов или с помощью пауэрбанков. Есть дисплей с информацией об уровне зарядки. Низкий уровень шума (до 60 дБ). Материалы максимально экологичные, можно спокойно класть открывашку на еду. Можно не только использовать дома, но и взять с собой. Например, в отель, на вечеринку, свадьбу и так далее.

Как использовать?

Крепко держите бутылку с вином и штопор Electric wine opener . Вращайте влево и вправо, чтобы разрезать бумагу над пробкой.

. Вращайте влево и вправо, чтобы разрезать бумагу над пробкой. Далее держите штопор и нажмите на кнопку открытия бутылки. Ждите. Через 6 секунд пробка окажется в открывашке.

Нажмите на кнопку для извлечения пробки.

Удобно!

А вот инструкция.

И видео:

Керамические ножи Xiaomi huohou Kitchen Knife Nano ceramic Knife Set

Цена (после купона, код которого RADUET200): 1414 рублей (до 1688 рублей)

Перед тем, как создать эти ножи, команда huohou изучила продукцию конкурентов, а также посетила фабрики поставщиком, чтобы выбрать максимально экологичные материалы с нулевым углеродным следом. Ножи изготовлены из циркониевого песка из Австралии.

Ножи изготавливаются при помощи давления, синтезации и их закаливают в процессе. Никакого металла!

Дизайн выполнен в стиле классических вертикальных японских ножей. Толщина лезвия всего 0,4 мм. Оно максимально острое! Также используется высокотемпературная технология цементации для укрепления ножей. Они становятся тверже, а еще и ярче.

Какие еще преимущества?

Эргономичный дизайн. Вы вряд ли поранитесь. Керамика не влияет на вкус продуктов, ножи почти не затупляются, ими можно пользоваться очень долго. Вертикальная рукоятка позволяет точнее и быстрее резать продукты. Кроме того, мясо не прилипает к лезвию. Xiaomi ceramic Knife подходит для резки как крупных продуктов, так и мелких. Керамическому ножу не страшна ржавчина, коррозия. Его без проблем можно мыть. Он остается острым в десятке раз дольше, чем металлический аналог.

Да, не стоит резать керамическим ножом замороженные продукты или кости. Также не мойте такие ножи в посудомойках.

Как все выглядит?

Еще?

Что за фирма такая huohou Technology? Она была создана в 2017 году. Она изготавливает креативные кухонные принадлежности. Слоган компании: «Huohou заставит вас полюбить вашу кухню». А еще все предельно экологично, xiaomi экологическая цепь, шутка ли!?

Входит в экосистему Xiaomi, как Xiaomi Mijia и Xiaomi Youpin.

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