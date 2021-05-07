Культовая игра Fortnite скоро вернется на iOS

Уже в октябре?

Многие без ума от королевской битвы Fortnite. Но ее давно нет на iOS. Создатели хита – Epic Games – поссорились с Apple.

Пока компании судятся друг с другом – геймеры страдают. Немало владельцев айфонов были фанатами Fortnite.

К счастью, появилась надежда. Нет, Epic Games и Apple не помирились. Но вернуть Fortnite на iOS готова NVIDIA.

Каким образом? С помощью облачного сервиса GeForce NOW, который работает прямо в браузере.

Выглядит это так. Запускаете GeForce NOW в Safari. Выбираете в библиотеке Fortnite и играете.

NVIDIA утверждает, что адаптировала Fortnite для экранов iPhone. Оптимизировала сенсорное управление.

Оценить сказанное можно в октябре. Дату выпуска подтвердил Аашиш Патель, один из руководителей NVIDIA.

Заявление сделано в суде по делу Epic Games и Apple. Считайте информацию проверенной.

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