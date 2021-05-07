Новости

Культовая игра Fortnite скоро вернется на iOS

7 Май, 2021

Культовая игра Fortnite скоро вернется на iOS

Уже в октябре?

Многие без ума от королевской битвы Fortnite. Но ее давно нет на iOS. Создатели хита – Epic Games – поссорились с Apple.

Пока компании судятся друг с другом – геймеры страдают. Немало владельцев айфонов были фанатами Fortnite.

Fortnite на iOS

К счастью, появилась надежда. Нет, Epic Games и Apple не помирились. Но вернуть Fortnite на iOS готова NVIDIA.

Каким образом? С помощью облачного сервиса GeForce NOW, который работает прямо в браузере.

iPhone и iPad с установленной Fortnite продают по сильно завышенным ценам

Выглядит это так. Запускаете GeForce NOW в Safari. Выбираете в библиотеке Fortnite и играете.

NVIDIA утверждает, что адаптировала Fortnite для экранов iPhone. Оптимизировала сенсорное управление.

Оценить сказанное можно в октябре. Дату выпуска подтвердил Аашиш Патель, один из руководителей NVIDIA.

Заявление сделано в суде по делу Epic Games и Apple. Считайте информацию проверенной.

Читайте также:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий