Культовая игра Fortnite скоро вернется на iOS
Уже в октябре?
Многие без ума от королевской битвы Fortnite. Но ее давно нет на iOS. Создатели хита – Epic Games – поссорились с Apple.
Пока компании судятся друг с другом – геймеры страдают. Немало владельцев айфонов были фанатами Fortnite.
К счастью, появилась надежда. Нет, Epic Games и Apple не помирились. Но вернуть Fortnite на iOS готова NVIDIA.
Каким образом? С помощью облачного сервиса GeForce NOW, который работает прямо в браузере.
Выглядит это так. Запускаете GeForce NOW в Safari. Выбираете в библиотеке Fortnite и играете.
NVIDIA утверждает, что адаптировала Fortnite для экранов iPhone. Оптимизировала сенсорное управление.
Оценить сказанное можно в октябре. Дату выпуска подтвердил Аашиш Патель, один из руководителей NVIDIA.
Заявление сделано в суде по делу Epic Games и Apple. Считайте информацию проверенной.
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