Куо: «умные» очки Apple выйдут не раньше 2022 года

AR-очки в разработке!

Apple продолжает разработку «умных» очков дополненной реальности. Как сообщил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо, AR-гарнитура Apple Glasses будет выпущена не раньше 2022 года.

«Умные» очки Apple получат дисплей с высоким разрешением и, вероятнее всего, будут полагаться на iPhone для выполнения вычислений. Очки будут работать на новой операционной системе rOS, которую Apple разрабатывает специально для нового устройства.

О планах Apple по запуску смарт-очков в 2022 году ранее сообщили источники тайваньского сайта DigiTimes. По слухам, AR-очки от Apple будут похожими на VR-гарнитуру Oculus Quest, но с более повседневным дизайном и применением ткани и других легких материалов для использования устройства в течение длительного времени.

Также Куо рассказал о планах Apple по выпуску 10,8-дюймового iPad и 9-дюймового iPad mini в ближайшее время. Оба планшета будут менее дорогими по сравнению с iPad Pro.

Источник: MR.

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