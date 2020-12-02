Купили iPhone 12? Tele2 дарит 1 ТБ интернета в подарок каждому владельцу

Забудем об интернет-траффике на целый год.

Хорошие новости для всех абонентов Tele2. Особенно для тех, кто решил обновиться до новых iPhone 12. Мобильный оператор решил запустить новогоднюю акцию, которая порадует всех любителей интернет-серфинга.

1 терабайт данных в подарок? Без проблем, если вы недавно обновили свой мобильный гаджет до айфона 12. Чтобы понять, насколько это внушительная цифра, достаточно сравнить 1 ТБ с контентом, с которым знакомятся пользователи. Такой объем данных сравним с 500 часами проигрывания видео. Как вам бесплатные 500 часов любимых роликов на YouTube? Мы тоже считаем, что отлично.

Ну или 1 ТБ равносильно 300 000 просмотренных фотографий. Или 200 000 прослушанным песням. Как получить к ним доступ? Очень просто. В период с 30 ноября по 10 января человеку необходимо выбрать один из существующих тарифов, они представлены ниже:

Мой онлайн

Мой онлайн+

Везде онлайн

Везде онлайн+

После перехода на интересующий тариф достаточно просто вставить SIM-карту в устройства и дождаться SMS-оповещения. Готово! Теперь можно забыть о лимитах в интернет-траффик на многие месяцы. Но израсходовать пакет услуги нужно 15 декабря 2021 года, на следующий день остаток по гигабайтам обнулится. Есть сомнения, переходить на новый смартфон или нет? Посмотрите, сколько нововведений ждет владельцев iPhone с новой и обновленной iOS 14.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)