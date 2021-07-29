Купить Айфон 12 дешево — реально, большие скидки, от 55 000
Актуальные айфон продолжают терять в цене.
Интересуетесь приобретением iPhone 12? Или iPhone 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max? В преддверии выхода серии iPhone 13 актуальные айфоны продолжают дешеветь. Расскажем где и за сколько сегодня можно приобрести эти смартфоны.
Начнем с мини, компактный айфон самый недорогой. В МТС его можно взять всего за 55 тысяч рублей. Да еще и красный!
А что с iPhone 12? Синий обойдется менее чем в 58 тысяч!
А что с iPhone 12 Pro? За серебристый нужно выложить не меньше 75 тысяч рублей.
И, наконец, флагман. Минимальный ценник на iPhone 12 Pro Max сегодня находится на уровне 83 тысяч.
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