Купить iPhone SE 2 (2020) уже можно. Продажи стартовали и сразу есть скидки

Старт продаж iPhone SE 2!

Официальные продажи iPhone SE 2-го поколения стартовали. В интернет-магазине Apple в России пока еще завис предзаказ, а вот в официальной рознице смартфон уже можно купить. Что удивительно, с первого же дня старта продаж новый iPhone SE возможно приобрести со скидкой. Небольшой, но, тем не менее, скидкой.

Где купить iPhone SE 2 (2020)

Продажи iPhone SE 2-го поколения стартовали у большинства авторизованных ритейлеров Apple в России. «Связной», «Билайн», МТС, «М.Видео» и другие ведущие сети электроники официально запустили продажи по плану, 24 апреля.

Выгоднее всего покупать новый iPhone SE в интернет-магазине МТС. Мы изучили предложения всех ритейлеров и обратили внимание на то, что только МТС предлагает скидку 3% на покупку смартфона онлайн по промокоду ONLINE3. Конечно, 3% — не самая крупная скидка. Но когда других нет, и такая вполне порадует тех, кто совершенно точно решил покупать новый iPhone SE.

Цены на iPhone SE 2-го поколения следующие:

Примечание: цены указаны без учета скидки.

Ранее мы опубликовали большой обзор iPhone SE 2-го поколения, где рассказали обо всех его плюсах и минусах.

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