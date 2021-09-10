Купить ключ для Windows 10 от SuperCDK — официально, легально, недорого, со скидками от $14
Рассказываем, что и как нужно сделать.
Нужен лицензионный Windows 10? Плюсы лицензии очевидны — вы получаете все официальные обновления, вам не грозит блокировка, а после вы без проблем (если система позволяет) обновитесь до Windows 11. Сейчас самое удачное время для покупки.
Дело в том, что компания SuperCDK продает ключи для Windows 10 с огромными скидками. Доходит до 90%! Есть дополнительная скидка в размере 25%. Достаточно ввести промокод от Блохи: BA25.
- Windows 10 Pro CD-KEY (глобальный, подойдет для всех стран): $14,5
- Windows 10 Pro CD-KEY (глобальный, для двух PC): $26
- Windows 10 Home CD-KEY (глобальный): $14
И, да, никаких лимитов! Ключи пожизненные.
Кроме того, со скидками продают Office:
- Microsoft Office 2019 Professional Plus CD Key Global: $49.5
- Microsoft Office 2016 Professional Plus CD Key Global: $28
- Microsoft Office Home And Business 2019 CD Key: $44.5
А еще предлагаются наборы Windows 10 + Office:
- Windows 10 PRO + Office 2016 Professional Plus: $37
- Windows 10 PRO + Office 2019 Professional Plus: $57.5
Заплатить за любой из упомянутых выше ключей вы можете одним из следующих способов: с помощью PayPal, карты VISA, карты MasterCard, системы LiqPay и других платежных систем.
После оплаты вы сразу же получите на электронную почту Ключ Активации. Его можно активировать сразу же. Все просто. Нажмите на Пуск, затем перейдите в Параметры, после в Система, затем в О программе и, наконец, Изменить ключ продукта.
Как только активируете Windows 10, то в пункте Активация увидеть сообщение об успешном проведении процедуры. Все! У вас лицензионный пожизненный Windows 10.
Да, ключ привязывается к конкретному ПК, использовать на другом его после нельзя.
А где скачать Windows 10, если его у Вас нет? Вот здесь.
А где активируется Office? На официальном сайте. Нужна учетная запись Microsoft. После введите ключ продукта в специальном поле.
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