Купить ключ для Windows 10 от SuperCDK — официально, легально, недорого, со скидками от $14

Рассказываем, что и как нужно сделать.

Нужен лицензионный Windows 10? Плюсы лицензии очевидны — вы получаете все официальные обновления, вам не грозит блокировка, а после вы без проблем (если система позволяет) обновитесь до Windows 11. Сейчас самое удачное время для покупки.

Дело в том, что компания SuperCDK продает ключи для Windows 10 с огромными скидками. Доходит до 90%! Есть дополнительная скидка в размере 25%. Достаточно ввести промокод от Блохи: BA25.

И, да, никаких лимитов! Ключи пожизненные.

Кроме того, со скидками продают Office:

А еще предлагаются наборы Windows 10 + Office:

Заплатить за любой из упомянутых выше ключей вы можете одним из следующих способов: с помощью PayPal, карты VISA, карты MasterCard, системы LiqPay и других платежных систем.

После оплаты вы сразу же получите на электронную почту Ключ Активации. Его можно активировать сразу же. Все просто. Нажмите на Пуск, затем перейдите в Параметры, после в Система, затем в О программе и, наконец, Изменить ключ продукта.

Как только активируете Windows 10, то в пункте Активация увидеть сообщение об успешном проведении процедуры. Все! У вас лицензионный пожизненный Windows 10.

Да, ключ привязывается к конкретному ПК, использовать на другом его после нельзя.

А где скачать Windows 10, если его у Вас нет? Вот здесь.

А где активируется Office? На официальном сайте. Нужна учетная запись Microsoft. После введите ключ продукта в специальном поле.

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