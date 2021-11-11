Купить ключ для Windows 10 от SuperCDK — официально, недорого, всего за $13,5 на распродаже 11 ноября
Берем!
Хотите приобрести Windows 11? Или, быть может, Windows 10 Pro? Лицензионный ключ — как раз то, что нужно. Это полная официальная операционная система Microsoft. С официальными обновлениями, без угрозы блокировки, без всяких проблем со стороны проверяющих (если используете ПК/ноутбук в офисе). И сейчас хорошее время для покупки. Почему? Скидки! С 11 по 15 ноября.
Компания SuperCDK давно продает ключи для Windows 10. А теперь еще и для новейшей Windows 11. Цены снижены в честь 11 ноября. Скидки действуют с 11 по 15 ноября.
Есть бонусная скидка 30%. Потребуется ввести фирменный промокод от нас, редакции Блохи: BA25.
- Microsoft Windows 11 Pro (глобальный, подойдет для всех стран): $19
- Ключ Windows 10 Pro (также для всего мира): $13,5
- Ключ Windows 10 Pro (международный, для двух ПК): $20
- Ключ активации Windows 10 Home (глобальный): $13
Важно! Никаких ограничений по времени. Ключи пожизненные.
Также со скидками можно прикупить Office. Как домашний, так и профессиональный:
- Профессиональный Office 2019 CD Key Global: $41.5
- Профессиональный Office 2016 CD Key Global: $25,5
- Домашняя + профессиональная версия Office 2019 CD Key: $40.5
Также есть наборы два в одном, Windows + Office:
- Windows 10 PRO + Office 2016 Professional Plus: $34
- Windows 10 PRO + Office 2019 Professional Plus: $52.5
Вариантов оплаты множество. Вы можете заплатить с помощью кредитной карты VISA, MasterCard, воспользоваться PayPal, системой LiqPay или любым другим способом, который удобен для вас.
Как только оплата произведена, на e-mail пришлю Ключ Активации. Активировать можете тут же, не ждать. Достаточно зайти в меню Пуск, перейти в Параметры системы, затем в Систему, найти пункт О Программе и далее Изменить ключ продукта.
В пункте Активация затем увидите сообщение о том, что Windows активирован на вашем ПК/ноутбуке.
Да, важно знать! Ключ привязывается к каждому конкретному ПК, использовать на другом его после не получится. Нужно будет купить новый.
А где скачать Windows 10 или Windows 11, если файлов у Вас нет? Вот здесь и здесь.
Где активировать купленный Office? На официальном сайте. Потребуется учетная запись Microsoft. После просто введите ключ продукта в специальном поле.
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