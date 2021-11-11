Купить ключ для Windows 10 от SuperCDK — официально, недорого, всего за $13,5 на распродаже 11 ноября

Берем!

Хотите приобрести Windows 11? Или, быть может, Windows 10 Pro? Лицензионный ключ — как раз то, что нужно. Это полная официальная операционная система Microsoft. С официальными обновлениями, без угрозы блокировки, без всяких проблем со стороны проверяющих (если используете ПК/ноутбук в офисе). И сейчас хорошее время для покупки. Почему? Скидки! С 11 по 15 ноября.

Компания SuperCDK давно продает ключи для Windows 10. А теперь еще и для новейшей Windows 11. Цены снижены в честь 11 ноября. Скидки действуют с 11 по 15 ноября.

Есть бонусная скидка 30%. Потребуется ввести фирменный промокод от нас, редакции Блохи: BA25.

Важно! Никаких ограничений по времени. Ключи пожизненные.

Также со скидками можно прикупить Office. Как домашний, так и профессиональный:

Также есть наборы два в одном, Windows + Office:

Вариантов оплаты множество. Вы можете заплатить с помощью кредитной карты VISA, MasterCard, воспользоваться PayPal, системой LiqPay или любым другим способом, который удобен для вас.

Как только оплата произведена, на e-mail пришлю Ключ Активации. Активировать можете тут же, не ждать. Достаточно зайти в меню Пуск, перейти в Параметры системы, затем в Систему, найти пункт О Программе и далее Изменить ключ продукта.

В пункте Активация затем увидите сообщение о том, что Windows активирован на вашем ПК/ноутбуке.

Да, важно знать! Ключ привязывается к каждому конкретному ПК, использовать на другом его после не получится. Нужно будет купить новый.

А где скачать Windows 10 или Windows 11, если файлов у Вас нет? Вот здесь и здесь.

Где активировать купленный Office? На официальном сайте. Потребуется учетная запись Microsoft. После просто введите ключ продукта в специальном поле.

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