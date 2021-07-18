Купить Redmi Note 10 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти со скидкой — реально, спешите!
Щедрый жест от Xiaomi.
Компания Xiaomi продает великолепный смартфон Redmi Note 10 Pro со скидкой в размере 3000 рублей. Вместо 28 990 его отдают за 25 990 деревянных. Если планировали приобрести этот девайс (один из лучших по соотношению цена-качество на рынке в 2021 году), то самое время действовать.
За 25 990 рублей предлагается самая популярная версия — с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ.
Цвет на выбор любой — золотистый, синий, серый.
Смартфон и правда изумительный. У него мощный 8-ядерный Snapdragon 732G внутри, великолепная 108-мегапиксельная основная камера, большой 6,67-дюймовый OLED-дисплей, аккумулятор на 5000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт (от 0 до 59% заряжается за полчаса), модуль NFC и дактилоскопический сканер. В общем, идеальный среднебюджетник.
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