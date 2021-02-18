Купить Redmi Note 9T уже можно в России, цена стартует с 20 490 рублей
Потенциальный суперхит. И дешевле, чем ожидалось.
Без всякой шумихи и презентация Xiaomi неожиданно начала продавать свой среднебюджетник Redmi Note 9T в России. И цены ниже, чем мы ожидали.
Цены такие:
- Redmi Note 9T с 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти — 20 490 рублей;
- Redmi Note 9T с 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — 21 990 рублей.
Покупаем здесь. Цветов мало, всего два — черный и фиолетовый.
Характеристики не выдающиеся, но вполне достойные за эти деньги. Экран тут 6,53-дюймовый с разрешением Full HD+. Базируется девайс на чипсете Dimensity 800U. Емкость батареи равна 5000 мА*ч. Есть быстрая зарядка на 18 Вт. Приятно, что адаптер на 22,5 Вт входит в комплект (флагманам от Apple, Samsung и Xiaomi бы так).
Камера сзади тройная, с датчиками на 48, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера тут на 13 Мп. Используется Android 11 + MIUI 12. Есть NFC и сканер отпечатков пальцев.
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