Купить Redmi Note 9T уже можно в России, цена стартует с 20 490 рублей

Потенциальный суперхит. И дешевле, чем ожидалось.

Без всякой шумихи и презентация Xiaomi неожиданно начала продавать свой среднебюджетник Redmi Note 9T в России. И цены ниже, чем мы ожидали.

Цены такие:

Redmi Note 9T с 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти — 20 490 рублей ;

; Redmi Note 9T с 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — 21 990 рублей .

Покупаем здесь. Цветов мало, всего два — черный и фиолетовый.

Характеристики не выдающиеся, но вполне достойные за эти деньги. Экран тут 6,53-дюймовый с разрешением Full HD+. Базируется девайс на чипсете Dimensity 800U. Емкость батареи равна 5000 мА*ч. Есть быстрая зарядка на 18 Вт. Приятно, что адаптер на 22,5 Вт входит в комплект (флагманам от Apple, Samsung и Xiaomi бы так).

Камера сзади тройная, с датчиками на 48, 2 и 2 Мп. Фронтальная камера тут на 13 Мп. Используется Android 11 + MIUI 12. Есть NFC и сканер отпечатков пальцев.

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