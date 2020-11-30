Lamborghini и Ducati вместе сделали крутой лимитированный мотоцикл – Ducati Diavel 1260 Lamborghini

Итальянцы умеют удивлять.

Lamborghini не так давно показали свой новый гиперкар Sian. И он так сильно понравился ребятам из Ducati, что они решили совместно с Ламбой сделать крутой байк. Все подробности этого дизайнерского и технического шедевра в нашем материале. Поехали!

Новый мотоцикл построен на основе «обычного» Ducati Diavel 1260 S. Но это не просто перекрасить в новый цвет и приклеить значок с быком. Это была полноценная переделка: всё, что только можно, сделали из углеродного волокна, а сами элементы сделаны именно для этой модели. Про фирменный цвет Lambo Sian и говорить нечего – естественно, это он на новом байке. Цвет, кстати, называется Verde Gea. У мотоцикла мотор на 1,262 литра и 160 л.с. С таким не каждый справится.

Колёса кованые, как у спорткара, и имеют дизайн-код дисков Ламбы.

Вы только посмотрите на эти насадки выхлопных труб, стилизовано под Ламбу!

Вы можете увидеть число 63 на борту. И это не просто так. В 1963 году основали Ламборгини и спорткаров Sian – тоже всего 63. А вот мотоциклов сделают в 10 раз больше – 630.

Кстати, все 63 Ламбы проданы. И модификация Sian FKP37 по $2 млн тоже полностью распроданы ценителями, а их было тоже 63. Поклонникам и тем, кому не достался этот гиперкар, придётся покупать себе Ducati.

Ах да, забыл сказать о цене: готовьте около 3 млн руб на такого красавца.

Немного фактов о самом Сиане. Это гибридный V12, который в сумме с электомотором выдаёт 819 л.с. То есть это самый мощный Ламбо в истории. Разгоняется до сотни за 2,8 секунды, а вообще может – до 350 км/ч. Опять про цену не сказал: около 235 млн руб, но их все раскупили, как помните. Все 63 экземпляра.

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